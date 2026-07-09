Khalid Boulahrouz buscó en vano a periodistas implacables: «No vamos a hacer eso»

Khalid Boulahrouz sufrió durante su carrera por su apodo «El Caníbal», según contó en el programa The Skybox de Coca-Cola y FC Afkicken. El exdefensa pidió a la prensa alemana que lo eliminara, sin éxito.

Durante su etapa en el Hamburger SV, el diario BILD lo apodó «Der Kannibal», nombre que nunca logró quitarse.

El defensa no quería ese apodo porque, según él, era un ejemplo para los niños y no le gustaba la «agresividad» que transmitía.

«Me gustaría que los niños dijeran: “Quiero ser un defensa como Boulahrouz”», explicael jugador de Maassluis, que militó en el HSV entre 2004 y 2006.

«Los niños no pueden llegar a casa y decirle a su madre que quieren ser “El Caníbal”». Por eso, Boulah pidió a la prensa alemana que dejara de usar ese apodo.

La prensa alemana se negó: «Magen wir nicht», o sea, «No vamos a hacerlo».

Boulahrouz optó por dejar el tema. «Auténticos asesinos», así define el 35 veces internacional con Holanda a la prensa futbolística alemana.