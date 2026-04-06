Khalid Boulahrouz arremete contra un jugador del Feyenoord: «¡Esto es algo que se ve los domingos en las ligas amateurs!»

Khalid Boulahrouz y Theo Janssen se han vuelto a sorprender por el bajo nivel del Feyenoord, según han declarado en elprograma «Rondo» de Ziggo Sport. En el partido contra el FC Volendam (0-0), el juego de los de Róterdam fue tremendamente decepcionante y, en su opinión, eso se debe principalmente al entrenador Robin van Persie.

«Allí las cosas no van bien desde hace tiempo. Además, todo se está complicando un poco, en cuanto a lesiones… Yo también vuelvo a fijarme en las cualidades de los jugadores sobre el terreno de juego y, cuando veo a Tengstedt… Me pareció un momento llamativo», afirma Boulahrouz, quien muestra un disparo del delantero en el minuto 83. En él, el balón sale por encima del larguero.

«Si yo fuera delantero y estuviera en el banquillo, estaría muy ansioso. Si tuviera un momento en el que pudiera rematar a gusto, al menos intentaría meterla entre los palos. ¡Pero esto es algo que se ve en el fútbol amateur!».

«Esto se ve los domingos, cuando alguien ha tenido una noche larga y solo intenta darle al balón», se le echa en cara a Tengstedt. Janssen, entrenador principal del De Treffers, lo confirma: «Sí, a veces veo esto en el fútbol amateur».

«De un delantero que ha costado lo que cuesta, se puede esperar que un balón así vaya, como mínimo, hacia la portería», interviene de nuevo Boulahrouz. «Al menos dale al portero la oportunidad de cometer un error. Esto es solo chutar por chutar, por las estadísticas».

«Lo mismo ocurre con ese cabezazo de Sliti, eso es simplemente falta de calidad. Puedes entrenar, ensayar jugadas, pero si llegas al área y te llega un balón a los pies… En eso un jugador puede trabajar por su cuenta».

Janssen cree que Boulahrouz culpa demasiado a los jugadores del Feyenoord. «Creo que Van Persie y su cuerpo técnico simplemente han tomado muchas decisiones equivocadas. Por eso ahora vemos a un equipo que carece por completo de confianza. Ni en el fútbol, ni en la defensa. Solo les queda esperar a que termine la temporada. En el Feyenoord están contando los días que faltan».