Keylor Navas: "Siempre fui hincha de Saprissa y de Real Madrid"

El arquero de Paris Saint-Germain reiteró el cariño que siente por el equipo morado y dijo que intenta seguir sus partidos.

Keylor Navas es el futbolista costarricense con más éxito en el fútbol internacional, pero no se olvida de sus orígenes y, en un diálogo por Instagram con el cantante colombiano Alex Campos, reafirmó el cariño que siente por Saprissa.

“De niño siempre fui hincha de Saprissa y del , cuando me dijeron que podía ir a jugar con Saprissa mi mamá me recalcaba que estaba muy pequeño entonces yo le dije: me deja o me voy solo", contó el arquero de Paris Saint-Germain.

Y agregó: "Todavía soy hincha de Saprissa, los apoyamos siempre, obviamente por los horarios en Europa, que son ocho horas más que , ver un partido cuesta mucho, pero siempre les deseamos que les vaya muy bien”.

“Ahora en París estoy feliz de la vida, Dios siempre nos tiene en un lugar donde cree que es el mejor para nosotros y desde que llegué me han hecho sentir uno más; me he sentido realmente apreciado y eso como ser humano es bonito, que la gente se siente feliz que uno esté ahí", concluyó Navas.