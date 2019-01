Keylor Navas muestra su ambición: "El día que no piense que puedo ser titular, me voy para casa"

El portero costarricense del Real Madrid ha recibido de manos del Rey Felipe VI el Trofeo Comunidad Iberoamericana 2017.

El Rey Felipe VI entregó este jueves el Trofeo Comunidad Iberoamericana 2017 a Keylor Navas otorgado por el Consejo Superior de Deportes en el acto de entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2017, que tuvo lugar en el Palacio Real de El Pardo en Madrid. Tras la entrega del premio, el 'tico' afirmó que "el día que no piense que puedo ser titular, me voy para casa", dijo a varios medios.

Keylor Navas se luce en el Bernabéu ante la lesión de Courtois

"El día que no piense que puedo ser titular, me voy para casa. Siempre he trabajado para eso, pero luego hay una persona que decide y a nosotros nos toca trabajar y hacer las cosas bien cuando toca jugar. Hay que esperar. No sabemos qué va a pasar -respecto a la lesión de Courtois que le ha devuelto la titularidad-, solo lo sabe el entrenaor. Yo estoy al 100% a disposición del entrenador, tenemos que estar unidos", dijo el costarricense, quien estuvo en el once ante el Leganés en Copa, su competición, y que también lo será en LaLiga contra el Real Betis por la baja del meta belga.

El cancerbero recientemente renovó. Se sigue viendo ligado al conjunto blanco por mucho tiempo: "Me veo muchos años aquí. Siempre voy a luchar, el futuro nadie lo sabe pero vivo el presente, que es el Madrid y seguiré dándolo todo".

No descarta LaLiga, pese a los malos resultados. Por ello el portero responde que no se puede el equipo centrar solo en la Champions y en la Copa. "No podemos decir eso porque falta mucha Liga. Está cuesta arriba, pero el equipo tiene confianza en salir para adelante".

Así define el sentir del vestuario merengue. "Estamos bien. Mis compañeros creeen en nuestro talento. Es cierto que los resultados no han sido los que hemos querido, pero la unión no cambia".

Keylor Navas renovó recientemente con el Real Madrid hasta el próximo 30 de junio del año 2021. Navas fue fichado en agosto de 2014 procedente del Levante. El cancercebro 'tico' cuenta con 12 títulos como madridista, participando directamente en la consecución de dichos títulos, tales como: 3 Champions League, 4 Mundial de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 1 Liga de España y 1 Supercopa de España.