Kevin De Bruyne se muestra especialmente contundente sobre Mark van Bommel: «El fútbol de este seleccionador...»

El malhumor de las últimas semanas parece haber desaparecido en la selección belga. Con Mark van Bommel, el panorama luce mucho más esperanzador en los primeros partidos, con Kevin De Bruyne como punto culminante absoluto.

El centrocampista del Napoli parecía haber dejado atrás sus mejores días con la selección nacional, pero con el nuevo seleccionador ha resucitado por completo. Lo volvió a demostrar este viernes en el partido de la Nations League contra Turquía (3-0), en el que marcó dos goles.

«Es precisamente ese enfoque sobrio y pragmático el que De Bruyne necesita. Nada de romanticismo, nada de grandes teorías: simplemente un entrenador que entiende qué le hace más fuerte a él y al equipo», escribe Het Nieuwsblad.

«De Bruyne jugó contra Turquía como le conocemos: decisivo, dominante, peligroso. Dos goles magníficos, pases inteligentes, amenaza constante... Un nivel que rara vez alcanzó la temporada pasada. Y, sobre todo, un disfrute del juego que era casi palpable».

Al término del encuentro, el internacional número 127 con los Diablos Rojos habló sobre Van Bommel. «El fútbol de este seleccionador me va más. Siempre he estado acostumbrado a presionar de forma agresiva hacia adelante. Los chicos tienen muchísima energía y eso me ayuda. Creo que soy lo bastante crítico y que tengo una imagen suficientemente buena de mí mismo. Siento que todavía puedo ayudar».

Van Bommel está tremendamente feliz de que De Bruyne siga estando disponible para Bélgica. «Me alegro de que no lo haya dejado. Hay que potenciar sus virtudes. Yo no puedo convertirle en un jugador mejor. Pero si hago mejor al equipo, también hago mejor al individuo», admite con realismo. «Es bonito que tenga la sensación de que este fútbol le encaja. Si los jugadores están satisfechos, nosotros también lo estamos».

Het Nieuwsblad ve así nacer algo muy bonito. «Es una colaboración que transmite entendimiento. Esa compenetración se traduce en el campo. De Bruyne tiene un equipo que piensa hacia adelante, que juega con intensidad, que le apoya. Van Bommel tiene un líder que refuerza sus ideas, marca el ritmo y marca la diferencia. Si esta compenetración sigue creciendo, pinta muy bien».