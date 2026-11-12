Kevin De Bruyne reacciona al interés del PSV justo después del Turquía-Bélgica

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Tras el partido entre Turquía y Bélgica, Kevin De Bruyne fue preguntado por el interés del PSV. El centrocampista respondió de forma muy superficial.

El jueves por la mañana, los periódicos neerlandeses se llenaron de noticias sobre De Bruyne, después de que Nicolo Schira diera a conocer la información desde Italia a primera hora.

Rik Elfrink confirmó el interés del PSV, aunque señaló que el fichaje está lejos de ser un hecho.

De Bruyne sigue siendo jugador del Napoli, que pediría una cantidad por su traspaso. Además, el exjugador del Manchester City percibe un salario elevado.

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Aun así, la misión del PSV tiene posibilidades de salir adelante. La esposa de De Bruyne es de Hasselt y la pareja tiene una casa allí. Desde esa ciudad se llega a De Herdgang en menos de una hora.

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Tras el Turquía-Bélgica (1-2), en el que De Bruyne marcó un gol, le preguntaron por el interés del PSV. «Cuando me levanté esta mañana, vi que mucha gente me había enviado cosas».

«Ahora mismo estoy aquí y me limito a hacer mi trabajo. Estoy haciendo una buena temporada y me alegra estar en forma para ayudar al equipo y poder jugar partidos», concluyó. «Lo que venga, vendrá».

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De Bruyne comenzó su carrera como jugador en Bélgica, en el KRC Genk. Poco después, el Werder Bremen se lo llevó a Alemania. Tras pasar por el Chelsea, el Wolfsburg y el Manchester City, llegó a Italia la temporada pasada.

En Nápoles, el centrocampista de 35 años atraviesa una etapa irregular. Sufre frecuentes problemas de lesiones y estaría descontento con la forma de jugar que propone el entrenador.