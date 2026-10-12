Kevin De Bruyne inicia conversaciones con un nuevo club: su traspaso en enero parece inminente

Kevin De Bruyne podría salir del Nápoles, según informa el periodista italiano especializado en fichajes Nicolo Schira. Un club de la MLS estadounidense está interesado en el belga.

De Bruyne juega en el Nápoles desde que dejó el Manchester City en el verano de 2025. Hasta ahora ha disputado 28 partidos con el club del sur de Italia, en los que ha marcado ocho goles y dado cinco asistencias.

El centrocampista tiene contrato con el club hasta mediados de 2027, pero podría no cumplirlo. El San Diego FC quiere hacerse con los servicios del belga de 35 años.

Ese club ya se interesó por De Bruyne en 2025. Entonces tuvo la competencia del Nápoles, el Galatasaray, el Inter Miami y varios clubes de Arabia Saudí. Finalmente, De Bruyne eligió al Nápoles.

Hay muchas posibilidades de que De Bruyne termine su carrera en San Diego. El exjugador del VfL Wolfsburg y el Manchester City, entre otros equipos, va de vacaciones a esa ciudad todos los años y le encanta la región.

Durante el parón internacional de noviembre, el agente de De Bruyne y la directiva del San Diego tienen previsto mantener conversaciones directas.