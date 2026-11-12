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Kevin De Bruyne podría abandonar el Nápoles de forma repentina este invierno, en medio de crecientes informaciones sobre tensiones en el vestuario en Italia. El PSV Eindhoven ya se ha puesto en contacto con el centrocampista belga mientras estudia un fichaje de alto perfil para el próximo mercado de enero.

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Aumenta la tensión en Italia

De Bruyne podría dejar el Napoli durante el próximo mercado de fichajes de invierno. Según las informaciones, el centrocampista de 35 años se ha convertido esta temporada en un foco de tensión dentro de la plantilla, lo que ha generado un ambiente cada vez más difícil en el seno del equipo.

Pese a sus buenos números individuales, con cuatro goles en 11 partidos de la Serie A, su futuro en Italia parece muy incierto. Según Il Mattino, el deterioro de las relaciones dentro de la plantilla hace que su salida en enero sea ya una posibilidad real. La situación se ha agravado rápidamente y ha obligado a la directiva del Napoli a evaluar sus opciones antes de la reapertura del mercado de fichajes.

Se estudia rescindir su contrato de mutuo acuerdo

Según la misma información, se está estudiando la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo. El internacional belga tiene contrato con el Napoli hasta junio de 2027, por lo que sería una decisión de gran trascendencia.

Rescindir el contrato antes de tiempo sería una medida drástica para el club italiano. Sin embargo, pone de relieve la gravedad de las tensiones internas que rodean actualmente al veterano centrocampista. Alcanzar un acuerdo amistoso para separar sus caminos permitiría tanto al jugador como al club seguir adelante sin un largo culebrón de fichajes.

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Ventajas económicas de una salida anticipada

Dejar de pagar el sueldo de De Bruyne supondría un claro alivio económico para el Napoli. Un acuerdo para rescindir su contrato permitiría al club ahorrar 3 millones de euros en salarios.

Este ahorro, unido al deseo de recuperar la armonía en el vestuario, haría que una separación anticipada beneficiase a ambas partes. Los dirigentes del Napoli están sopesando cuidadosamente ese ahorro frente a su aportación sobre el terreno de juego. Controlar el gasto salarial de la plantilla sigue siendo una prioridad, y dar salida a un jugador con un sueldo elevado que está generando tensiones resolvería varios problemas a la vez.

Un equipo neerlandés estudia su fichaje en enero

Con su futuro en Italia en el aire, podría producirse un rápido regreso al norte de Europa. El medio neerlandés Nieuwsblad Sport informa de que el PSV Eindhoven ya ha iniciado contactos con De Bruyne. El equipo de la Eredivisie quiere incorporar al experimentado internacional para reforzar su centro del campo en la segunda mitad de la temporada. Fichar a un jugador de su nivel sería un gran golpe de efecto para el club.