Kevin Calderón y su regreso al Sonsonate: “Estoy alegre porque me tomaron en cuenta”

El defensa contó que fue Rubén Da Silva quien lo llamó para regresar.

Kevin Calderón vivirá su segunda etapa en el Sonsonate, tras jugar en oriente con Municipal Limeño en los últimos meses. Tuvo otras ofertas, pero un llamado de Rubén Da Silva cambió todo y decidió jugar con los cocoteros.

En declaraciones a El Grupo Dutriz, el zaguero dijo dijo: “Estoy alegre porque me tomaron en cuenta. Me sentí bien porque fue el profesor el que me llamó para que llegara al equipo y así me decidí a pesar que tenía otras ofertas”.

Indicó que las exigencias serán distintas a la primera vez que estuvo con el equipo de los panzas verdes: “Se me planteó que el equipo quiere estar en los puestos de arriba y lo importante es que la base de jugadores se mantiene. Los que llegamos lo hacemos con la idea de sumar y hacerlo de la mejor manera”.