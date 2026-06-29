Kessié lanza un desafío antes del partido contra Noruega: «Hemos venido a vivir el momento de la victoria»

Con tono seguro, respetuoso y cauteloso, la estrella de Costa de Marfil, Frank Kessié, ha calentado el ambiente previo al partido contra Noruega. «Los Elefantes» afrontan el encuentro con humildad y trabajo, no con promesas. Desde el centro del campo lanza un mensaje claro: nada está por encima de la disciplina.

Kessié declaró a beIN SPORTS: «Sí, jugaremos contra Noruega, una selección con un equipo muy bueno, con grandes jugadores», reconociendo la fuerza del rival y reflejando la concentración que se vive en la concentración de Costa de Marfil.

El centrocampista del Al-Ahli saudí añadió: «Como espero, y como ya he señalado anteriormente, nuestra fuerza reside en la humildad. Nos comprometemos a trabajar y centramos nuestra atención más en nosotros mismos», una filosofía que Kessié erige como lema de las aspiraciones de la selección de su país, lejos de comparaciones y pronósticos.

Y concluyó: «Seguimos las instrucciones del entrenador y nos esforzamos por aplicarlas. Será un partido magnífico y estamos aquí para disfrutarlo».

Sus palabras suben la expectación de la afición, pues Costa de Marfil apuesta por la disciplina y el disfrute, mientras Noruega cuenta con jugadores capaces de complicar el partido.