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Kessie espera a la Juventus... y las ofertas saudíes animan el panorama

Fichajes
F. Kessie
Al Ahli
1ª División
Juventus
Côte d’Ivoire
Arabia Saudita
Italia

¿Qué le depara el futuro a la estrella marfileña?

El periodista italiano Fabrizio Romano asegura que Franck Kessié, ex del Al-Ahli, quiere volver a la Serie A.

Kessié prioriza la Juventus y confía en cerrar el fichaje en días, pese al interés de clubes saudíes.

Aunque sus agentes han recibido llamadas de clubes saudíes interesados, el jugador ha dejado claro que su prioridad es regresar a Italia y fichar por la Juventus.

Esta postura llega tras su exitosa etapa en la Serie A con el Milan, donde se consolidó antes de fichar por el Barcelona y, después, por el Al-Ahli.

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Amistosos
Basilea crest
Basilea
BAS
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Juventus
JUV

El futbolista ha dado a la Juventus unos días para avanzar en las conversaciones con el Al-Ahli o definir su contrato.

No descarta otras ofertas y las valorará si la operación con la Juventus no avanza.

Su deseo de regresar a la Serie A, el interés de la Juventus y las ofertas saudíes millonarias hacen que los próximos días sean decisivos para definir su futuro.

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