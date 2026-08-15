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Kessié da un golpe al Al-Ahly con un acuerdo con un gigante italiano

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Por el momento, la estrella marfileña Franck Kessié no tiene más remedio que armarse de paciencia, después de que su deseo de jugar para la Juventus y trabajar bajo la dirección del entrenador Luciano Spalletti se haya hecho evidente.

El diario "Tuttosport" señaló que la conclusión del fichaje de Kessié no depende únicamente del jugador, sino que está ligada a la capacidad de la directiva del club italiano para hacerle un hueco en el centro del campo.

El acuerdo entre Kessié y la Juventus está cerca de completarse, ya que el jugador espera un contrato por 3 años a razón de 4,5 millones de euros anuales, además de una importante prima de fichaje. 

Estas condiciones representan una solución intermedia entre ambas partes, y además son inferiores al beneficio económico que Kessié podría obtener en caso de decidir continuar en la Roshn Saudi League.

Y pese a los intentos del Al-Ahli saudí, durante los últimos días, por convencer a Kessié de regresar a sus filas, el centrocampista marfileño ha zanjado su postura y ha mostrado un gran empeño en fichar por la Juventus.

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Franck Kessié, al ser jugador libre, tiene la posibilidad de incorporarse a la Juventus e inscribirse incluso después del cierre del mercado de fichajes. En el aspecto físico, no parece haber preocupaciones sobre la disponibilidad de Kessié, ya que los informes apuntan a que su estado es muy bueno.

Por su parte, la directiva de la Juventus trabaja en reducir el número de jugadores en el centro del campo para abrirle un hueco a Franck Kessié, con Teun Koopmeiners, Fabio Miretti y Arthur entre la lista de candidatos a abandonar el club.

De este modo, el obstáculo ya no está relacionado con el deseo de Franck Kessié o de la Juventus de cerrar el fichaje, después de que el acuerdo entre ambas partes esté prácticamente listo, sino que el paso restante consiste en organizar la plantilla del equipo y encontrar el espacio necesario para inscribir al jugador marfileño.

Y hasta que se resuelva el asunto, Kessié continuará sus entrenamientos individuales para mantener su disponibilidad, a la espera de que se completen los movimientos de la Juventus que le darán la oportunidad de vestir la camiseta bianconera y comenzar a trabajar bajo la dirección de Spalletti.

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