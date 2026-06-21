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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Kessie completa el hat-trick... La Liga Roshen logra un hito histórico en la Copa del Mundo

F. Kessie
Alemania vs Ivory Coast
Alemania
Ivory Coast
World Cup
Saudi Arabia Youth League - U18
Côte d’Ivoire
Alemania
Canadá
Arabia Saudita

La estrella del Al-Ahli saudí hace historia

Aunque Costa de Marfil perdió 1-2 ante Alemania en la segunda jornada del Mundial 2026, la Liga Saudí celebró que sus jugadores siguieran marcando en la máxima cita futbolística.

Frank Kessié, del Al-Ahli, abrió el marcador en el 30’ y puso a Costa de Marfil por delante.

Alemania remontó en la segunda parte y avanzó a dieciseisavos, pero el tanto de Kessié no fue uno más en las estadísticas.

Según Opta, es la primera vez que futbolistas de clubes saudíes anotan con tres selecciones distintas en una misma Copa.

El mexicano Julián Quiñones, del Al-Qadisiyah, inauguró la lista al anotar contra Sudáfrica.

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Después llegó Abdulilah Al-Omari, defensa del Al-Ittihad, con el tanto de Arabia Saudí ante Uruguay.

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Después llegó Frank Kessié, que cerró el trío con su tanto frente a Alemania.

Lo más llamativo es que marcaron para tres selecciones de zonas futbolísticas distintas, reflejo del alcance actual de la Liga Saudí.

Al-Omari representó a Asia, Kenyonis a la CONCACAF y Kessié a África.

Estas cifras confirman que la influencia de la Liga Roshen ya no se limita a atraer estrellas internacionales, sino que alcanza a las selecciones mundialistas mediante jugadores que representan distintas escuelas y marcan la diferencia al más alto nivel.

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