Kessé se pronuncia sobre su posible fichaje por el Al-Ittihad

Frank Kessié, exjugador del Al-Ahli, ha desmentido los rumores que le situaban en el Al-Ittihad.

El Al-Ahli había anunciado oficialmente el fin de la etapa de Kessié en el equipo, después de que ambas partes decidieran no renovar el contrato, por lo que el jugador abandonó Yeda tras tres temporadas en las que se alzó con varios títulos, entre los que destaca la Liga de Campeones de Asia.

En los últimos días se le ha relacionado con el Al-Ittihad para reemplazar al brasileño Fabinho, opción que varios responsables del club ven con buenos ojos.

No obstante, la operación aún espera la decisión del nuevo entrenador, quien definirá las necesidades del plantel y la lista de extranjeros.

Según Al Arabiya FM, el centrocampista ha pospuesto la evaluación de las ofertas, dentro y fuera de Arabia Saudí, para centrarse en sus vacaciones.

La emisora añadió que el centrocampista marfileño quiere disfrutar de sus vacaciones tras el Mundial 2026 y analizará las propuestas después del descanso.

De momento, su regreso a Europa sigue siendo la opción más probable, pues ya expresó su deseo de vivir una nueva experiencia en el Viejo Continente tras dejar el Al-Ahli, lo que reduce sus opciones de seguir en la liga saudí con otro club.

Todo se aclarará en las próximas semanas: o el Al-Ittihad cierra su fichaje o el jugador elegirá volver a Europa, opción que hoy parece la más probable.