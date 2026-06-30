Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Franck Kessie with Ahli fansGetty

Traducido por

Kessé deja el Al-Ahli y tiene una oferta de un grande de Arabia Saudí

Fichajes
F. Kessie
Al Ahli
Al Ittihad
1ª División
Côte d’Ivoire
Arabia Saudita

Fin de la trayectoria del jugador marfileño con «Al-Raqi»

Uno de los grandes de la Liga Roshen busca fichar al centrocampista marfileño Frank Kessié, quien acaba de dejar el Al-Ahli saudí. 

El doble campeón de la Liga de Campeones de Asia está cerca de elegir su próximo destino mediante un traspaso libre para la temporada 2026-2027.

En tres temporadas con el Al-Ahli disputó 119 partidos, marcó 26 goles y dio 15 asistencias. 

Con él, el equipo logró un triplete histórico: la Liga de Campeones de Asia de Élite 2025 y 2026 y la Supercopa de Arabia Saudí 2024-2025.

El periodista saudí Abdullah Ahmed, de «Al-Riyadiah», informó que el jugador tiene una oferta oficial del Unión para seguir en la Liga Roshen tras acabar su contrato con el Al-Ahli.

Ahmed publicó en X: «Kessié tiene una oferta oficial de Al-Ittihad. Ya no pertenece a Al-Ahli tras la decisión directiva de no renovarle. Tiene propuestas de Europa y del club saudí».

Kessie fichó por el Al-Ahli en 2023 procedente del Barcelona con un contrato de tres años y, tras concluir su etapa con el «Al-Raqi», se ha convertido en agente libre, lo que abre la puerta a una pugna entre ofertas europeas y la seria propuesta saudí para ficharlo antes del inicio de la nueva temporada.

Anuncios