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Kepa Arrizabalaga ha hablado de la frustración en el vestuario del Arsenal tras el empate 1-1 del martes ante el Borussia Dortmund en la Champions League. El portero español tuvo que jugar en el Emirates Stadium después de que David Raya causara baja por un problema en el hombro.

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Una oportunidad para Kepa

El Arsenal mantuvo su condición de invicto en las competiciones europeas esta temporada, pero en el norte de Londres no había ánimo de celebración tras el empate ante el gigante alemán . Kepa, que fue titular por primera vez esta campaña en Europa, se puso bajo palos mientras el equipo de Mikel Arteta buscaba afianzar su posición entre los ocho primeros de la fase de liga. La oportunidad llegó después de la baja a última hora del portero titular David Raya por lesión , tras sufrir un problema en el hombro durante el partido de Premier League del fin de semana contra el Newcastle United.

El exjugador del Chelsea respondió bien bajo presión, pero admitió que la plantilla sentía que se le habían escapado dos puntos ante el actual líder de la Bundesliga. Pese al nivel del rival, el Arsenal dominó durante largos tramos del encuentro. «Estamos un poco decepcionados con el resultado», dijo Kepa en la web oficial del club. «Creo que es un partido que deberíamos haber ganado, creamos ocasiones suficientes. Creo que jugamos muy bien contra un equipo muy fuerte. A veces el fútbol es así, pero si seguimos jugando así y creando ocasiones como estas, creo que vamos por buen camino».

Sin premio al final

El ambiente en el Emirates era eléctrico mientras la afición local empujaba al equipo en busca de un gol decisivo en los últimos minutos. El Arsenal se volcó en ataque para conseguir la victoria, pero la defensa del Dortmund resistió y aseguró el reparto de puntos. Para Kepa, no haber encontrado ese gol en los instantes finales fue la principal causa de la decepción en el vestuario tras el partido.

«Queríamos ganar, jugábamos delante de nuestra afición. Empujamos hasta el final, el ambiente fue increíble y creo que estuvimos muy cerca. Cuando no consigues ese gol al final, te sientes un poco frustrado, pero creo que debemos quedarnos con lo positivo. Creo que jugamos muy bien, son primeros en la Bundesliga. Son un equipo realmente bueno y creo que jugamos bien contra ellos», continuó el portero de 32 años.

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Preparado para jugar

Sustituir a Raya exigió a Kepa un rápido cambio de mentalidad, después de pasar buena parte de la temporada como suplente. Sin embargo, el español aseguró que estaba preparado para el reto y se mostró contento de tener la oportunidad de contribuir a la trayectoria europea del equipo. También señaló la diferencia entre esta titularidad y otras ocasiones en las que había tenido que entrar de urgencia.

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«¡Al menos hoy pude calentar antes de salir!», dijo entre sonrisas al hablar del cambio a última hora en la alineación titular. «Pero sí, estoy contento de estar ahí y de ayudar al equipo. Para eso entrenamos, para eso estamos. Cuando tenemos la oportunidad de entrar, intentamos dar lo mejor de nosotros».

La mirada puesta en lo que viene

La fase de liga de la Champions League sigue muy abierta a medida que la competición se acerca a sus últimas jornadas. El Arsenal afrontará una complicada visita al Real Madrid a principios de diciembre, un partido que podría definir su posición final en la tabla. Kepa cree que la plantilla debe mantener la disciplina mientras el calendario se intensifica en varias competiciones.

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«Esto seguirá así hasta el final», añadió Kepa. «Es la Champions League, nada es fácil. Todos los partidos son difíciles; lo estamos comprobando en cada uno. Tenemos que mantener la concentración e ir paso a paso. Creo que tenemos un partido importante este fin de semana. Así que vayamos día a día».