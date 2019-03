Keosseián: "Tenemos que pensar en nosotros y no en Marathón"

Primera División de Honduras: El entrenador de Olimpia piensa en el inminente partido con Platense al margen de lo que haga el líder del Clausura.

El fútbol hondureño tuvo un impasse y ese descanso, Olimpia espera aprovecharlo para relanzarse con fuerza en su persecución al líder Marathón, del que lo separa sólo un punto.

De esta manera, el equipo albo se puso a punto para retomar frente a Platense, conjunto que aparece en el sexto lugar y que tiene como meta conservar su lugar para llegar a playoffs.

El artículo sigue a continuación

"Aprovechamos esta semana para unos trabajos que nos faltaban, así que fue beneficiosa, más allá de que no hayamos podido jugar. Al jugador lo que más le gusta es jugar y no entrenar, pero le supimos sacar provecho a esto", comentó el técnico, Manuel Keosseián.

En la misma línea, el entrenador se enfoca en la recta final del torneo y su lucha con el Monstruo Verde: "Quedan seis partidos y para mantener el segundo lugar y llegar al primero, tenemos que ganar todos los partidos o al menos perder los menos posibles. O sea que esta semana es importante y la otra también".

Además, Keosseián afirmó que no miran lo que haga Marathón. "Primero es lo primero: Platense. Y nosotros tenemos en nuestra mente poder ganar esos tres puntos y que nos mantenga por lo menos en el segundo lugar. Siempre tenemos que pensar en nosotros y no en Marathón, si pierde o no. Ellos juegan en su casa y ahí no pierden nunca, han ganado siempre", analizó.