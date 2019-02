Keosseián elogió a Motagua

Liga Nacional de Honduras: El entrenador de Olimpia cree que los azules están siendo subvalorados por la opinión general.

Motagua es uno de los líderes de la Liga Nacional de Honduras junto a Marathón, y el técnico de Olimpia, Miguel Keosseián, cree que los azules no están recibiendo el crédito que merecen.

"La gente cree que Motagua es solo centro y cabeza, pero es mucho más que eso. Tienen otras variantes". El uruguayo, que habló con diario Diez en la previa del clásico que se disputará el próximo domingo, no polemizó con el rival.

"Vamos a presionarlos. Tendremos que trabajar y presionarlos", comentó sobre cómo le jugará a los azules. Consultado sobre si hay presión en este juego, Keosseiá sostuvo que "el grupo está bien, consciente de lo que está haciendo, muy confiado en el trabajo".

El técnico sudamericano no confirmó el equipo que usará, ni tampoco si juntará nuevamente a Bengston y Bonfigli: "Puede que sí como que no, no es nada seguro. También hay otros jugadores que pueden jugar".