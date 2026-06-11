Kenyonis lleva a la Liga Roshen a la historia de la Copa del Mundo

El mexicano Julián Quionnes brilló en el debut de la Copa del Mundo 2026 ante Sudáfrica.

El delantero aprovechó un error defensivo, marcó un golazo y dio a México una ventaja temprana.

Su tanto lo convirtió en el primer jugador en activo de la Liga Profesional Saudí Roshen en abrir el marcador en un Mundial, un hito sin precedentes para el fútbol saudí.

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Llega tras una temporada excepcional con Al-Qadisiyah, en la que fue máximo goleador de la Liga Profesional Roshen con 33 tantos y ganó el premio al mejor jugador por votación popular.

Es su primer gol en Copas del Mundo y el tercero en 23 partidos con México, un inicio ideal para liderar el ataque tricolor en el torneo.