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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Kenyonis entra en la historia del Mundial con una cifra impresionante

Mexico vs Sudáfrica
Mexico
Sudáfrica
World Cup
J. Quinones
Al Quadisiya
1ª División
México
Sudáfrica
Arabia Saudita

La estrella del Al-Qadsia acapara la atención

Julian Kenyonis, estrella del Al-Qadisiyah saudí, acaparó las miradas con México en el partido inaugural contra Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026.

Marcó el primer gol del encuentro, que México ganó 2-0 en la primera jornada del Grupo A, donde también están República Checa y Corea del Sur.

Lee también: Vídeo — De Roshen al mundo: Kenyonis abre el marcador en el Mundial.

A los 9 minutos, aprovechó un error del portero sudafricano y marcó con un disparo potente.

Es el tercer gol más rápido en inauguraciones, solo por detrás del brasileño César Sampaio, que marcó a los 4 minutos ante Escocia en 1998.

En segundo lugar se sitúa el alemán Philipp Lahm, que marcó a Costa Rica a los 6 minutos en 2006.

Kenyonis quedó tercero y ya tiene su nombre en la historia de los Mundiales.


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