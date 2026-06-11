Kenyonis entra en la historia del Mundial con una cifra impresionante

Julian Kenyonis, estrella del Al-Qadisiyah saudí, acaparó las miradas con México en el partido inaugural contra Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026.

Marcó el primer gol del encuentro, que México ganó 2-0 en la primera jornada del Grupo A, donde también están República Checa y Corea del Sur.

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A los 9 minutos, aprovechó un error del portero sudafricano y marcó con un disparo potente.

Es el tercer gol más rápido en inauguraciones, solo por detrás del brasileño César Sampaio, que marcó a los 4 minutos ante Escocia en 1998.

En segundo lugar se sitúa el alemán Philipp Lahm, que marcó a Costa Rica a los 6 minutos en 2006.

Kenyonis quedó tercero y ya tiene su nombre en la historia de los Mundiales.



