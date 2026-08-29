Kenny Tete se acerca a su salida del Fulham: el jugador de Ámsterdam alcanza un acuerdo personal

Todo apunta a que Kenny Tete cambiará de club antes del cierre del mercado de fichajes. Fabrizio Romano informa de que el lateral derecho del Fulham ha alcanzado un acuerdo personal con el Everton, que ahora negocia con el club londinense.

Tete tiene contrato con el Fulham hasta mediados de 2028, con opción a una temporada extra. Aún se sabe poco sobre el precio que pide el Fulham o la oferta del Everton.

El Everton lleva tiempo necesitando un nuevo lateral derecho tras la marcha del icono del club Séamus Coleman, y todo apunta a que será Tete. El jugador de Ámsterdam tiene un valor de mercado de ocho millones de euros.

Tete fue durante mucho tiempo un fijo en el once en Craven Cottage bajo las órdenes de Marco Silva, pero el portugués se marchó para trabajar en su país con el Benfica.

Álvaro Arbeloa tomó el relevo y en el primer partido de liga de la temporada, ante el Chelsea, Tete se quedó los noventa minutos en el banquillo. Su coetáneo Timothy Castagne (30) fue el elegido.

Tete sí jugó los noventa minutos entre semana en la EFL Cup ante el AFC Wimbledon, algo que por lo general son malas noticias de cara a su puesto en el once en la Premier League.

Tete se formó en la cantera del Ajax y también debutó allí con el primer equipo. Tras 55 partidos se marchó al Olympique de Lyon, para recalar tres años después en el Fulham. Tete ha disputado hasta la fecha 145 partidos con ese club.