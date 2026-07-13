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Danilho Doekhi IMAGO
Sam Vreeswijk

Traducido por

Kenneth Taylor y Tijjani Noslin dan la bienvenida al tercer jugador neerlandés del Lazio

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D. Doekhi
Lazio
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Danilho Doekhi jugará en el Lazio. Así lo confirma Fabrizio Romano con su «here we go». El defensa de 28 años firma hasta 2029.

«Exclusiva: Danilho Doekhi ficha por el Lazio, ¡here we go!», escribe Romano en X. «El defensa central y el club italiano han llegado a un acuerdo sobre las condiciones del contrato».

«Es un contrato hasta junio de 2029. Doekhi ya está en Roma para someterse al reconocimiento médico y firmar pronto».

El defensa, libre desde el 1 de julio tras acabar su vínculo con el Unión Berlín, donde jugó cuatro años, se someterá a los exámenes médicos antes de firmar.

El Union lo fichó en 2022, procedente del Vitesse, sin coste. Desde entonces ha disputado 137 partidos oficiales y ha marcado 16 goles.

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Se formó en la cantera del Excelsior, pasó por el Jong Ajax y en 2018 fichó por el Vitesse.

A principios de 2024 se conoció su deseo de jugar con Surinam, pero la FIFA se lo impidió al carecer entonces de pasaporte surinamés.

La Lazio terminó novena en la Serie A la temporada pasada. En el club romano se reencontrará con sus compatriotas Kenneth Taylor y Tijjani Noslin.

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