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Kenneth TaylorGetty
Jonathan van Haaster
Traducido por

Kenneth Taylor y Tijjani Noslin, claves en la remontada del líder Lazio con una gran jugada

Lazio vs Cagliari
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La Lazio afianzó este domingo su liderato en la Serie A. El equipo de Gennaro Gattuso estuvo lejos de convencer ante el Cagliari, pero acabó ganando por 2-1. Andrea Pinamonti marcó el gol de la victoria para los romanos en los minutos finales, que suman 28 puntos. El Inter (25), la AS Roma (24), el Como (23) y el AC Milan (21) les siguen a cierta distancia.

Como se esperaba, Gattuso incluyó en el once titular a Josip Sutalo y Kenneth Taylor, jugadores o exjugadores del Ajax. Tijjani Noslin ocupó además la posición de delantero centro. Danilo Doekhi comenzó en el banquillo.

Tras un comienzo con poca emoción en el Stadio Olimpico, el Cagliari se adelantó por sorpresa. Alieu Fadera evitó por poco que el balón saliera y se lo sirvió a M'Bala Nzola, que batió a Christos Mandas: 0-1.

La Lazio tuvo que buscar el empate y lo consiguió antes del descanso. Noslin y Taylor combinaron con brillantez antes de que el delantero cediera el balón a Gustav Isaksen. El danés marcó con un magnífico zurdazo: 1-1.

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Tras el descanso, Taylor participó en varias jugadas peligrosas de la Lazio, aunque sus acciones y combinaciones no se tradujeron en goles. La pérdida de puntos parecía posible hasta que, poco antes del final, llegó el 2-1.

Isaksen, que disputó un buen partido, envió un centro preciso a Alfonso Pedraza, que llevó el balón de forma acrobática hasta el segundo palo. Pinamonti apareció al estilo de Filippo Inzaghi y marcó de cabeza: 2-1.

Así, la Lazio logra por quinta vez esta temporada una victoria por un gol de diferencia. El próximo domingo le espera un exigente desafío en su visita al Napoli. El Cagliari, undécimo clasificado, recibirá al Frosinone un día antes y tendrá que hacerlo sin Adam Obert, que vio su segunda tarjeta amarilla poco antes del final.

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