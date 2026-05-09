Kenneth Taylor revela: además del Lazio, otro club se interesó por él el invierno pasado

Kenneth Taylor fichó por el Lazio procedente del Ajax el invierno pasado y ya es imprescindible en el once titular. Sin embargo, por poco no jugó en el FC Porto de Francesco Farioli.
El verano pasado estuvo a punto de fichar por el Oporto, donde Farioli, con quien trabajó en el Ajax, deseaba llevárselo.
«El traspaso no se hizo porque el Ajax no quería venderme a ellos», explica ahora Taylor a De Telegraaf. «Me fastidió, sobre todo por mi relación con Francesco».
«No fue un castigo, pero tuve que quedarme seis meses más en el Ajax cuando podía marcharme. No me costó nada dar el paso».
El invierno pasado el Oporto volvió a llamarlo, pero no había presupuesto. «La Lazio me atrajo por su grandeza, su liga y su entrenador», añade.
Aunque ahora es feliz en Roma, Taylor recuerda con cariño su etapa con Farioli en el Ajax: «Pese al final dramático, fue una temporada muy especial».
«Francesco nos hizo un verdadero equipo; nos enseñó mucho sobre fútbol y forjó una gran unión».
Finalmente fichó por el Lazio por unos diecisiete millones de euros. Hasta ahora ha jugado diecinueve partidos oficiales, todos como titular, con tres goles y dos asistencias.