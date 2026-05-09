Kenneth Taylor habla sobre las posibilidades de la selección holandesa en el Mundial: «He hablado con el seleccionador y...»

Kenneth Taylor asegura que no piensa en una posible convocatoria con Holanda para el Mundial. Así lo declaró el centrocampista del Lazio al diario De Telegraaf.

Debutó con la selección en septiembre de 2022 y, desde entonces, ha jugado cinco partidos; el último, en marzo de 2025 contra España.

Al ser consultado sobre una posible convocatoria para el Mundial, responde: «Mis amigos y compañeros me lo preguntan mucho, pero no lo estoy pensando».

«He hablado varias veces con el seleccionador y sé lo que piensa de mí. Sabe lo que puedo aportar, pero al final decidir si me convoca o no es su decisión».

El momento más bajo de su carrera internacional fue la derrota 4-0 ante Francia en marzo de 2023, cuando fue sustituido al minuto 33 con el marcador ya 3-0 en contra.

«En esos momentos fue dramático vivirlo. Que quede claro», afirma. «Pero son momentos que me han hecho crecer, más fuerte y madurar muy rápido. Participar en la Liga de Naciones contra España y marcar un penalti lo confirmó».

Finalmente, Taylor prefiere no explicar por qué cree que sería un valor añadido para la selección holandesa. «Desde los 15 años lo he conseguido todo por mis propios medios, trabajando duro y jugando bien al fútbol. Por eso no necesito venderme en los medios de comunicación. Al final, es el seleccionador quien decide quién va».