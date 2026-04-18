Kenneth Taylor es fundamental para el Lazio, que sorprendió al vencer al Nápoles, segundo clasificado

El Nápoles, segundo de la Serie A, perdió 0-2 en casa ante la Lazio, décima, con asistencia decisiva de Kenneth Taylor.

Con Taylor y Tijjani Noslin de titulares, la Lazio dominó en Nápoles y se adelantó pronto: Taylor cedió el balón desde la línea de fondo a Matteo Cancellieri, que solo tuvo que empujarlo a la red: 0-1.

Para el centrocampista neerlandés, que llegó del Ajax el pasado verano, fue su segunda asistencia con el Nápoles, además de tres goles.

A los 30 minutos, Noslin forzó un penalti por falta de Lobotka, pero Milinkovic-Savic detuvo el lanzamiento de Zaccagni y el rebote se marchó alto.

Diez minutos después del descanso llegó el 0-2: un centro raso de Nuno Tavares encontró a Toma Basic, que, solo, marcó. El Nápoles rozó el 1-2 por medio de Alisson Santos, pero su remate golpeó el poste.

Con este triunfo, la Lazio asciende al noveno puesto, mientras que el Nápoles sufrió su primera caída como local en la liga desde el 8 de diciembre de 2024, justo ante el mismo rival.

La derrota mantiene la diferencia con el líder, el Inter, en doce puntos a falta de cinco jornadas. El Milan, tercero, puede igualar al Nápoles el domingo si vence al Hellas Verona.