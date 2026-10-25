Por un momento pareció que precisamente Lutsharel Geertruida sería el autor del gol de la victoria en el PSV - Feyenoord (1-1), pero su tanto fue anulado por fuera de juego. La jugada se analiza después del partido en ESPN.

«Lo definió de maravilla», afirma Karim El Ahmadi. «En la segunda parte fue entrando cada vez más en el centro del campo, y este fue un gol fantástico. Lo definió de forma fantástica con la izquierda».

Milan van Dongen señala después que no le dio la impresión de que Geertruida quisiera celebrar el gol con demasiada contención. «¿Y por qué iba a hacerlo?», responde Perez sin rodeos.

El analista tampoco entiende el odio de los aficionados del Feyenoord hacia Geertruida. «El Feyenoord no tenía dinero para fichar a Geertruida. Así que hay que buscar otras opciones».

«El PSV sí tenía ese dinero y estaba dispuesto a pagarlo. Bueno, si quieres jugar al fútbol, esa es tu elección», dice, comprensivo con Geertruida.

Geertruida, de hecho, ya había tenido un papel protagonista en el gran duelo disputado en Eindhoven. El defensa dio una asistencia sublime en el primer gol, obra de Guus Til.

También después del partido, las cámaras enfocaron a Geertruida. Una charla amistosa con Jeremiah St. Juste se descontroló de repente.