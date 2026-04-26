Kenneth Pérez tiene una opinión clara sobre el delantero del Ajax Mika Godts

Kenneth Pérez elogia el juego de Mika Godts en el programa «Dit was het Weekend» de ESPN. El delantero del Ajax marcó dieciséis goles y dio once asistencias esta temporada en la Eredivisie.

«Sin duda es un jugador especial. Veo al Ajax y, cada vez que recibe el balón, sabes que pasará algo».

«Es un placer ver a Berghuis con el pase, pero no puede regatear a nadie. Sin embargo, Godts sí puede. Tiene ese don».

«Cuando recibe el balón, el lateral derecho rival debe hacer una locura. Godts es la razón para ir a ver al Ajax y para que el equipo aún tenga opciones».

«Lo hacen con inteligencia: siempre cubren a los laterales para dejarlo libre. Así, el rival duda: sabe lo peligroso que es y no conoce sus movimientos».

Cuando el Go Ahead Eagles enfrentó a un Ajax muy flojo, Mats Deijl no paraba de subir. El Ajax marcó en contraataque. Después le pregunté: “¿Por qué no te quedaste con Godts? ¡Es el único que puede hacer algo en el Ajax!”

«Es un jugador especial, pero no hay garantía de que pueda destacar en la Premier League», concluye Pérez con cautela.