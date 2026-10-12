Kenneth Perez revela en directo por televisión una gran noticia sobre Nigel de Jong: «¡Eso no debía hacerse público!»

Nigel de Jong ha renovado su contrato con la KNVB, según reveló Kenneth Perez en Voetbalpraat, el programa de debate de ESPN. Sin embargo, la noticia todavía no debía hacerse pública.

En el programa se debatió si Clarence Seedorf puede seguir como miembro del consejo de supervisión de la KNVB. El excentrocampista firmó el domingo como entrenador del Corinthians.

Para Perez, eso no supone ningún problema. Según el analista danés, hay pocos asuntos que requieran supervisión activa y las reuniones también pueden celebrarse por Zoom.

Martijn Krabbendam, periodista de VI que sigue al Feyenoord, discrepa por completo. Señaló como asunto pendiente el contrato del director técnico De Jong, próximo a vencer.

«Creo que Nigel de Jong acaba de firmar un contrato largo con la KNVB», replicó Perez. «Creo que eso todavía no debía hacerse público, pero esa es la intención», intentó aclarar Vincent Schildkamp.

De Jong tiene un contrato en Zeist hasta 2027, pero, al parecer, ya lo ha renovado. Perez no reveló la duración del nuevo contrato.