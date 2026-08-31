Kenneth Perez, incrédulo con los jugadores del Feyenoord: «¿Se han vuelto locos o qué?»

Kenneth Pérez considera extraño que Anis Hadj Moussa dejara de tener un papel importante este domingo en el duelo de la VriendenLoterij Eredivisie entre Feyenoord y ADO Den Haag con el conjunto de Róterdam. Así lo contó en Voetbalpraat en ESPN.

Feyenoord evitó este domingo la derrota contra el ADO. Los visitantes se pusieron 0-2 en De Kuip, pero con goles de Ayase Ueda y Anis Hadj Moussa el partido acabó 2-2.

En Voetbalpraat se habla de la importancia de Hadj Moussa para el Feyenoord. «Es prácticamente el único que crea algo, que de verdad tiene creatividad y que fuerza algo», señaló Sjoerd Mossou.

«Y más aún contra un ADO que estaba defendiendo con diez hombres a una distancia de cuarenta o treinta metros... Imagínate que él no estuviera.»

Pérez considera precisamente llamativo que Hadj Moussa ya no tuviera un papel importante en la fase final, cuando el Feyenoord buscaba el 3-2. «¿Sabes qué fue lo curioso? Iban 2-2, quedaban 7,5 minutos, de los cuales cuatro eran de tiempo añadido. Estaba viendo ese partido y me preguntaba por qué iban tanto por la izquierda. En el minuto 86:32 fue la última vez que Hadj Moussa tocó el balón», cuenta el analista.

«Como único jugador de campo, no tocó el balón en los últimos siete minutos. Eso, por supuesto, es cosa de los compañeros del Feyenoord, porque ¿quién quiere tener el balón en el Feyenoord? Hadj Moussa. Pero seguían yendo por la izquierda. Pensé: ¿se han vuelto locos o qué?»

«Simplemente debería haber exigido que esos centrocampistas le dieran el balón. Entonces pasa algo. ¡Me pareció tan extraño!», concluye Pérez.