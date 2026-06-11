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Kenneth PerezNOS
Siep Engelen

Traducido por

Kenneth Pérez está muy impresionado y lanza una afirmación atrevida: «¡Es el nuevo Messi!»

World Cup
L. Messi
L. Yamal

Kenneth Pérez no se ha impresionado con el nivel del Mundial tras el partido inaugural México-Sudáfrica (2-0). En el estudio de la NOS la conversación cambia de tema.

Concretamente, los favoritos al título. Según Pérez, el jueves aún no los vimos en acción; el martes eso podría cambiar con el Francia-Senegal. 

Para Pérez, Francia es la gran favorita por su calidad individual. «Doué me parece un jugador fantástico, maravilloso», afirma el analista.

«Siempre me ha encantado ver jugar a Griezmann, pero por desgracia no está. Aún les queda Olise, que es muy bueno, y Dembélé, el ganador del Balón de Oro. Hay muchísima profundidad en esa selección». 

Aun así, advierte: «Si alguno de sus estrellas no juega, quizá no les guste; no creo que ocurra, pero podría ser su única debilidad». 

«España, por supuesto, también tiene dos extremos increíblemente buenos (Lamine Yamal y Nico Williams, nota del editor), pero llevan un tiempo lesionados», señala Pérez. «Entonces la pregunta es: ¿cuánto tiempo aguantarán?». 

Pérez no se extiende sobre Yamal, pero lanza una declaración contundente: «Para mí, es el nuevo Messi». El joven llegó justo al Mundial tras una lesión en el isquiotibial y parece que estará listo para el debut contra Cabo Verde el lunes.

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