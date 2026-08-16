El AZ arrancó recientemente de forma sensacional la nueva temporada con una victoria por 0-4 sobre el campeón de la Eredivisie, el PSV, en la Johan Cruijff Schaal. En la primera jornada de la Eredivisie, después se deshizo del ADO Den Haag (0-2), antes de que los de Alkmaar desarbolaran por momentos al FC Utrecht este sábado en su propio estadio (1-4). El analista Kenneth Perez se deshace en elogios hacia el AZ en su conjunto, pero al mismo tiempo también es muy crítico con Kees Smit.

El AZ es, junto al FC Groningen, el único equipo que logró el pleno de puntos en los dos primeros partidos y lidera la Eredivisie por diferencia de goles (+5 por +4). "Salvo los primeros cinco minutos, estoy enormemente, enormemente impresionado con el AZ. Cómo han conseguido volver a poner todo completamente a su favor".

El FC Utrecht jugó con fuerza en la fase inicial, pero después por momentos fue zarandeado de un lado a otro por un AZ de juego desenfadado. "Más tarde también se vio que Correia (entrenador del Utrecht, red.) realmente no tiene a los futbolistas para la manera en que quiere jugar. Pero cómo ellos (AZ, red.) consiguen salir jugando de la presión de todos modos...", elogia Perez.

"Y entonces necesitas un delantero que pueda hacer esto: aguantar el balón, jugar con el hombre adecuado", dice Perez, también muy satisfecho con la actuación de Mexx Meerdink, que marcó una vez. "Esta, cómo deja aquí el balón, y esta también así", disfruta Perez al ver las imágenes del delantero.

Kees Smit causó una impresión notablemente peor en el analista danés. "Tomó la decisión equivocada cada vez, lo que era terriblemente irritante. ¡Júegasela al espacio ahí a Daal!", analiza Perez unas imágenes de Smit. "Entonces ya te has quitado todo de encima. No, volver atrás. ¡Caramba, cuántas decisiones equivocadas tomó Smit en la posición de 10!"

"Fue realmente mérito de los chicos jóvenes que siguieron atreviéndose y de Meerdink. Kwakman, que jugó bien en el centro del campo, con Koopmeiners en el equilibrio. Kwakman estaba jugando bien. Disfruté del AZ, realmente disfruté con ellos".

"Antes, cuando ibas a Utrecht, siempre te impresionabas bastante, porque naturalmente siempre empiezan con mucha furia. Así que aún tienes que mantenerte concentrado un rato para salir de ahí y no dejarte arrastrar por todo ese asunto. Lo hicieron perfectamente", concluye Perez.

Kees Kwakman entra entonces en las críticas a Smit. "Smit tiende a situarse como 10 muy cerca del centro del campo. No es tan raro, quiere tener mucho el balón y ahí es también donde está en su mejor nivel. Pero tendrá que añadir a su juego que de vez en cuando se mantenga alejado de ahí, como en realidad hacen Valente y Zechiël en esa posición".

"Entonces le llega el balón un poco más tarde, pero cuando juega en esa posición de 10, vuelve a ir hacia el balón, y mirad lo cortas que son entonces las distancias", describe Kwakman una situación de embudo en el AZ.

"Pero si lo dejas correr y coger velocidad... Ahí es naturalmente fantástico. Solo que como 10 también tiene que no querer el balón de vez en cuando. Y eso sí es difícil para alguien que quizá sea el mejor futbolista", afirma Kwakman.