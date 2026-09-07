Kenneth Perez está impresionado por la actuación de Jorthy Mokio contra el PSV. El centrocampista de dieciocho años del Ajax impresionó sobre todo antes del descanso, pero en la segunda mitad tuvo que retirarse con calambres, y precisamente ese punto preocupa a Perez.

Mokio empezó como titular en el Ajax y finalmente aguantó 73 minutos. “Si Mokio hubiera parado tras una mitad, habrías dicho: este tiene que jugar en el Paris Saint-Germain o en el Bayern de Múnich”, afirma Perez este lunes por la noche en Voetbalpraat en ESPN.

Sin embargo, tras el descanso, el excentrocampista también vio en qué le falta todavía al gran talento del Ajax. “Entonces es el primero con calambres, el primero que está fundido. Y eso, por supuesto, no es suficiente para poder seguir el ritmo en esos partidos de la Liga de Campeones, con la máxima intensidad.”

“Entonces aguantas diez minutos y te pasan por encima. Eso sí fue una pena, porque qué bueno estuvo y qué calidad tiene.”

El periodista Willem Vissers subraya que Mokio, con dieciocho años, todavía tiene tiempo de sobra para desarrollarse. “Ese paso todavía tiene que darlo. Y la pregunta es: ¿puede dar ese paso? Esa es, por supuesto, siempre la pregunta.”

Perez sí ve además un problema para el desarrollo futuro del belga. “No puedes dar esos pasos si no juegas”, dice el analista, aludiendo a la competencia del fichaje Sofyan Amrabat. “Y el problema en Países Bajos es que, si no juegas, de verdad no juegas en ninguna parte. Si no juegas en el primer equipo, no juegas en el filial. Aunque creo que Mokio incluso podría jugar todavía en el A1 (actual Sub-19, red.)”.

Vissers añade: “En el Ajax llevan años quejándose de que necesitan un 6. Han fichado a Amrabat porque dicen: Mokio está bastante bien, pero no para el nivel al que aspiran”.

Sin embargo, Perez cree que Mokio puede ganárselo sobre todo por sí mismo si alcanza ese nivel de manera constante. “También es culpa suya, porque si ofreciera esto cada vez, también fuera de casa contra el Excelsior, nunca habrían tenido que fichar un seis”.