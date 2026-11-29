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Míchel Sánchez ha anunciado la alineación del Ajax para el Clásico ante el Feyenoord, en la que vuelve a quedarse fuera Daley Blind. Kenneth Perez ya se atreve a sacar conclusiones sobre el defensa de 36 años.

«Daley Blind ya no va a hacerse un hueco», asegura Perez en ESPN, completamente convencido. «No, de verdad que no. En absoluto. Creo que lo va a tener muy difícil».

«Soy un gran admirador de Daley Blind, pero esto ya se está alargando mucho. Lleva bastante tiempo en condiciones de jugar. Bissouma tampoco tiene ritmo de competición y, sin embargo, ahora sí juega».

Karim El Ahmadi no comparte la opinión de su colega y cree que Blind todavía tendrá oportunidades, sobre todo si el entrenador Míchel Sánchez se atreve a jugar de vez en cuando con una defensa de tres.

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«Pero ese no es el estilo del Ajax», replica Perez. «Por lo general, el Ajax no sale con tres centrales. Y Baas es un fijo. ¡Ha progresado muchísimo!».

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«Blind está por detrás de Baas en la jerarquía, porque este lo juega casi todo. Y además juega muy bien. Si no, juega Janse. Así que ¿dónde va a ponerse Daley Blind a punto para competir? En ninguna parte. No creo que le dejen jugar con el filial», concluye Perez con un guiño.

Blind, por cierto, fue titular el jueves con el Ajax ante el FC Thun, en la Conference League, en una victoria por 4-0. El zurdo disputó los noventa minutos completos.

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«Para mí, Leonardo y Blind son muy importantes», dijo Míchel el jueves a Ziggo Sport. «Tenemos una plantilla amplia y quiero que todos los jugadores estén disponibles, porque ahora vienen ocho partidos en menos de 25 días y seguro que surgirán problemas, tanto físicos como de juego, para los que necesitaremos a toda la plantilla».

«Ya quería darle minutos a Blind en el partido anterior, pero también era importante que Berghuis y Brandt regresaran y pudieran jugar», explicó. «Pero creo que Blind tiene que jugar para recuperar sus mejores sensaciones. Es un jugador que tiene que aportarnos mucho».