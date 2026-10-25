Kenneth Perez descarta dos grandes ligas para Anis Hadj Moussa

Kenneth Perez se mostró crítico con Anis Hadj Moussa tras el PSV-Feyenoord, pese a que el extremo marcó para los visitantes. Según el analista de ESPN, el jugador del Feyenoord no tendría sitio en dos de las grandes ligas europeas.

«Quizá pronto dé el salto. Como extremo, tendrá rivales muy buenos y entonces no dispondrá de tanto tiempo. Tendrá que trabajar en eso», señaló Karim El Ahmadi sobre el atacante del Feyenoord.

El presentador Milan van Dongen recordó que Hadj Moussa había dicho que «defender no es lo mío». «Te oigo decirlo a menudo, Kenneth: en la élite europea, hasta los mejores corren como bestias hacia atrás para defender».

«Por eso, efectivamente, sus opciones serían la Saudi Pro League o Italia. Pero Inglaterra, imposible; España, muy difícil, por supuesto», afirmó Perez, que no ve a Hadj Moussa jugando de momento en una de esas grandes ligas.

«Pero sí podría jugar en España, ¿no?», replicó de inmediato El Ahmadi. «Estuve en el Real Betis-Feyenoord de la Champions League. Ahí ves a un jugador como Antony en el Betis. Hadj Moussa sí puede llegar a ser un futbolista así».

La observación de su compañero no terminó de convencer a Perez. «Estás hablando del Betis, de la zona inmediatamente inferior a los grandes en España. Yo hablo del Atlético de Madrid, el FC Barcelona y el Real Madrid. Para jugar ahí le falta un poco de velocidad».

«El nivel de esos grandes jugadores es sencillamente bestial. Tampoco es ninguna vergüenza que él no esté entre ellos, porque esos futbolistas son realmente buenos a un nivel bestial», concluyó Perez.