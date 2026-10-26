Kenneth Perez cree que Daley Blind puede desempeñar un papel importante en el Ajax y prefiere al experimentado zurdo como mediocentro defensivo. El analista de ESPN no termina de estar convencido con Sofyan Amrabat, que actualmente ocupa esa posición. Según Perez, el Ajax necesita sobre todo a un jugador que aporte calma desde el centro del campo y haga jugar al equipo.

Blind regresó el domingo tras una larga ausencia por lesión en el difícil partido a domicilio contra el Sparta de Róterdam (1-2). El veterano de 36 años entró en el minuto 89 por Julian Brandt y ayudó al Ajax a asegurar la victoria. Gracias a los tres puntos, el Ajax superó al PSV en la clasificación y redujo a tres puntos su desventaja con el líder, el Feyenoord.

La irregularidad del Ajax fue uno de los temas centrales el lunes por la noche en Voetbalpraat, de ESPN. Sjoerd Mossou señaló que, entre los grandes clubes tradicionales, el Ajax es el que menos estabilidad muestra y calificó incluso de «dramática» su segunda parte contra el Sparta. Perez cree que el regreso de Blind puede contribuir de forma importante a resolver ese problema.

«Daley Blind quizá pueda aportar más estabilidad», afirma Perez. «Desde luego, aporta mucha capacidad para sacar el balón jugado desde atrás. Youri Baas también lo hace, pero a Blind se le ficha, por supuesto, por su experiencia».

Según Perez, las principales cualidades de Blind no son físicas. «No se le ficha por su velocidad ni por su fuerza, sino más bien para contar con alguien que pueda dar indicaciones», explica el exfutbolista. El analista subraya que, en su opinión, una buena comunicación sobre el campo puede marcar una gran diferencia en muchos clubes.

Cuando el presentador Wouter Bouwman le pregunta en qué posición alinearía a Blind, Perez no tarda en responder. «De seis, sinceramente», contesta el danés, señalando así la posición de Amrabat. El internacional marroquí no le entusiasma especialmente: «Amrabat no lo hace mal, o al menos corre mucho y por todo el campo. Está muy activo».

Perez prefiere otro tipo de futbolista como mediocentro del Ajax. «Me gusta más alguien que recibe el balón con calma, se lo pasa a un compañero y supera líneas», explica. «Porque creo que la posición de seis es el nuevo número diez. Es quien hace jugar a tu equipo».

Martijn Krabbendam se ríe de la forma en que Perez describe las cualidades de Amrabat. «Es bonita la manera en que se analiza a un jugador así, ¿verdad? Corre, se esfuerza muchísimo y está muy activo», comenta el periodista que sigue al Feyenoord. Perez, sin embargo, mantiene su postura: «Eso puede ser suficiente y mucha gente dirá: “Vaya, mira cuánto se esfuerza”. Pero yo prefiero otra cosa».