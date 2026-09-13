Kenneth Pérez está profundamente impresionado por el juego que desplegó el Feyenoord este domingo ante el PEC Zwolle. Los de Róterdam ganaron por un contundente 0-7 y, sobre todo, la primera parte causó una gran impresión en el analista de ESPN: "Fue, con mucha diferencia, la mejor mitad de un equipo que he visto en mucho tiempo".

El Feyenoord se rehízo con autoridad en Zwolle de la dolorosa derrota por 5-1 ante el FC Barcelona en la Champions League. El equipo de Giovanni van Bronckhorst dominó desde el primer minuto, estrelló dos veces el balón en el palo muy pronto por medio de Givairo Read y acabó firmando la mayor derrota de la historia del club del PEC.

Pérez disfrutó especialmente del juego de movimientos de los de Róterdam. "Por supuesto, es muy fácil decir que el Zwolle no da la talla y que no hizo nada, pero también hemos visto al Zwolle poner en apuros a otros equipos. A lo que hoy no pudo responder fue al patrón de movimientos del Feyenoord".

También llamó la atención de Pérez el ritmo en las combinaciones. "Sobre todo me pareció que interpretaban muy bien cuándo tenían que jugar al primer toque y cuándo no. Si juegas mucho al primer toque, le das ritmo al partido y eso significa automáticamente que hay jugadores que se desmarcan".

Según el excentrocampista, el Feyenoord estaba en movimiento de forma constante, lo que apenas permitió al PEC entrar en los duelos. "En los entrenamientos hay ejercicios con los que intentas lograr esto, porque si quieres jugar al primer toque, la gente tiene que estar siempre moviéndose. El Feyenoord lo hizo constantemente. En realidad, fue un gran rondo".

Marciano Vink se mostró igual de entusiasmado con lo que vio en Zwolle. "No he visto a ningún equipo jugar una primera parte como la del Feyenoord, en la que todo funcionó".

El Feyenoord tuvo muchísimo movimiento, muchísima profundidad y muchísimas combinaciones bonitas. Esto sí que fue fútbol de altísimo nivel", afirmó Vink.