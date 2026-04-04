Kenneth Pérez califica de «dolorosa» la pregunta de un compañero de ESPN sobre Jerdy Schouten

Kenneth Pérez se ha mostrado sorprendido por una pregunta que el reportero de ESPN Milan van Dongen le hizo a Peter Bosz. Tras el partido contra el FC Utrecht (4-3), se le preguntó al entrenador del PSV por el rendimiento táctico de jugadores como Jerdy Schouten, quien sufrió una lesión de rodilla aparentemente grave en la segunda parte. Pérez lo califica de «doloroso».
«Salieron muchas cosas mal en los primeros veinte minutos, si hablamos de no seguir al rival», explicó Bosz en su entrevista con ESPN. El entrenador vio cómo su equipo encajaba dos goles en ese lapso de tiempo. El 0-2 en contra se corrigió más tarde gracias al gol de la victoria de Couhaib Driouech en los últimos minutos.
«Jugamos un fútbol muy ofensivo. Siempre lo hacemos. Entonces sabes que el rival quiere contraatacar. Lo sabíamos. Entonces hay que organizar la defensa. Jugamos uno contra uno, así que hay que seguir al rival. Y estar bien posicionados».
«Y si no lo haces, te metes en problemas, porque entonces te quedas en inferioridad numérica atrás. Eso, claro, no puede ser. Nosotros mismos no lo hicimos bien. Perdimos balones, eso siempre pasa en el fútbol. Así que esa no es la cuestión, sino que lo único que importa es: ¿cómo estás organizado?»
Van Dongen formula entonces una pregunta complementaria. «Pero, ¿es factible para Schouten y Veerman, y se trataba sobre todo de Schouten, correr tantos metros a gran velocidad?» Bosz responde: «Sí, ¿no estás al frente en el campo? Por supuesto».
¿Y si el rival es más rápido? «Entonces tienes que colocarte de otra manera. Yo también era lento y a veces me enfrentaba a jugadores más rápidos, así que hay que posicionarse bien. Entonces te retiras diez metros o te anticipas antes».
«Pero no te equivoques con Jerdy, es rápido. Jerdy es realmente rápido. Pero los jugadores más lentos se desarrollan mejor en ese aspecto. Si no eres tan rápido, tienes que anticiparte. ¿Qué va a pasar? Y entonces tienes que colocarte bien en el campo», afirmó Bosz, quien más tarde dijo temer «lo peor» para Schouten.
Tras la entrevista, Van Dongen le pregunta a su colega Pérez cómo ve él un reposicionamiento en el centro del campo del PSV. «Lo más tonto que puedes hacer es retroceder diez metros, porque entonces dejas espacios enormes».
«Ahora mencionas a Schouten. Eso me parece un poco... hmm. Incómodo». Van Dongen reconoce que le resulta «molesto» haberle planteado a Bosz una pregunta táctica sobre Schouten. «Pero bueno, así fue», afirma Van Dongen.