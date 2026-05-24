Kenneth Pérez arremete con dureza contra un jugador del Ajax: «¡Es realmente vergonzoso!»

Kenneth Pérez considera «vergonzoso» que Wout Weghorst entre en la convocatoria de Ronald Koeman para el Mundial, pues, a su juicio, el holandés no se ha ganado el puesto esta temporada.

Este domingo, el Ajax de Weghorst se mide al FC Utrecht en duelo directo por un puesto en la fase previa de la Conference League. Aun así, el delantero de Borne no será titular.

Además, ha sufrido un resfriado que le ha hecho perderse parte de los entrenamientos. Kasper Dolberg le reemplazará en el Kras Stadion de Volendam, aunque Weghorst estará en el banquillo.

En la previa del encuentro clave se mencionó al ariete, y Pérez fue lapidario: «Jugó bastante bien el jueves pasado, nuestro habitual participante en el Mundial», suspiró con cinismo en ESPN.

Pérez añade: «Su suerte es que no hay otro nueve en Países Bajos, sí, Luuk de Jong, pero está lesionado de los ligamentos».

«Además de él, no hay otro suplente holandés. No sé si Zian Flemming podría asumir ese rol», se pregunta. «Pero es vergonzoso… cuando tienes una temporada así y hace un año que sabes que tienes el Mundial asegurado…»

“Siempre lo ha dado todo gracias a su carácter, pero si ahora el resto falla, queda poco”, concluye Pérez con una nota muy crítica sobre las cualidades del delantero.