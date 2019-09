Kempes, en Goal: "El despido de Marcelino estaba planificado, el pescado estaba vendido"

El Matador analiza la complicada situación que atraviesa el Valencia tras la sorprendente destitución del entrenador asturiano y la llegada de Celades

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Mario Alberto Kempes es una leyenda y una voz autorizada en el , un club que vuelve a protagonizar la actualidad futbolística por su inestabilidad en los despachos tras el despido de Marcelino García Toral y la llegada de Albert Celades al banquillo.

El "Matador" analizó en exclusiva para Goal las polémicas decisiones del propietario del club che, Peter Lim, y las consecuencuas que puede traer en el futuro más próximo para el club de Mestalla.

¿Qué le pareció la decisión del Valencia de echar a Marcelino?

"Me pareció sorprendente que se comunicara el despido y ahora esté la conferencia de prensa de Celades, así que esto ya estaba planeado, planificado, el pescado ya estaba vendido".

¿Cómo le sienta la contratación de Celades nada más conocerse el despido de Marcelino?

"Sorpresa es para nosotros, pero estaba planificado porque si echan a uno y Celades da una conferencia de prensa ahora, es que ellos lo sabían. El que dice, piensa y hace es el dueño del equipo, no el presidente, el dueño. Él sabrá. ¿Quién representa a Celades? Ah bueno, para qué vamos a seguir hablando. Prefiero no opinar, pero teniendo como agente a Mendes, no hay más nada que hablar. El dueño del Valencia es socio con Mendes. Cuando hubo nuevos jugadores en Valencia, el 75% fueron de Mendes. ¿Y cuántos de ellos han dado resultados?. No lo conozco a Celades, prefiero no opinar. Ojalá entre con el pie derecho porque el partido del sábado no es fácil".

¿Cómo repercute en el futbolista una situación como ésta?

"El Valencia seguirá siendo el Valencia, la afición seguirá yendo, el estadio seguirá estando. El problema son los resultados. Tenés al el sábado, al el martes. No es fácil lo que se viene, esperemos que no repercuta en los jugadores. Antes era totalmente diferente, no te echaban de un día para el otro. Sabías que los malos resultados te sacaban, pero acá no hubo malos resultados porque van tres jornadas, así que debe ser de antes".

¿Se puede dar el lujo el Valencia de tener un técnico sin experiencia en Primera División?

"No conozco a Celades, no sé cómo entrena, no puedo juzgarlo hasta que no empiece a entrenar. El Valencia es un equipo grande y no es fácil, tiene una afición bastante complicada. Toda afición es complicada porque paga el abono y quiere resultados. Si viene porque Mendes lo trae, seguramente el dueño del equipo sabrá por qué lo trae. Es lamentable que se vaya un técnico que tuvo sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, como es normal en un entrenador. Y más en un equipo como el Valencia. Lo clasificó para Champions, que era lo que buscaba el Valencia. Hizo un buen equipo con buenos jugadores y sorprende que lo echen después de tres partidos".

¿Cómo queda el Valencia de cara al futuro?

"Está claro que no es un tema deportivo, venía del verano. Nadie sabe por dónde saltaron los tiros, espero una explicación de parte del club. No deja de ser una sorpresa que a las 10 cesan a Marcelino y a las 12 (hora de ) Celades comparezca. Eso ya venía estudiado. No sé qué va a hacer Alemany, que fue el que lo trajo. Cuando lo iban a echar a él, el técnico dijo que se iba con él y se retractaron. Ahora que lo echaron a Marcelino, hay que ver qué hace Alemany. No es buen momento para el Valencia, ahora que más o menos se había conseguido un buen equipo. Tenía un buen equipo y suceden cosas extradeportivas que ojalá no perjudique el desempeño de los jugadores dentro de la cancha".