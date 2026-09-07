Cristian Chivu, entrenador del Inter de Milán, se pronunció sobre el enfrentamiento de su equipo ante el Real Madrid, mañana martes, en la primera jornada de la fase inicial de la Liga de Campeones de Europa.

Los preparativos del Inter antes del duelo ante el Madrid se complicaron por el poco tiempo que separa el partido del sábado en la Serie A del compromiso europeo, algo que hizo que Chivu deseara que sus jugadores dispusieran de más tiempo para recuperarse.

Chivu declaró, en la rueda de prensa del partido: "Quizás habría elegido un día más de descanso tras un partido agotador y bonito como el de la noche del sábado. Pero este es el calendario y tenemos que acostumbrarnos a él".

El Nerazzurri cuenta con una gran experiencia en la Liga de Campeones de Europa durante los últimos años, después de haber alcanzado rondas avanzadas en las ediciones recientes, pero Chivu es consciente de que el margen para relajarse es limitado bajo el sistema actual de la competición.

Y añadió: "En las dos últimas ediciones, todos comprendimos cuántos puntos hacen falta para tener la oportunidad de terminar la fase de liga entre los ocho primeros puestos".

Y prosiguió: "También entendimos lo que significa no clasificarse. Los partidos de repesca son difíciles, y ganar la Liga de Campeones de Europa nunca está garantizado".



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Cuando se le preguntó por las declaraciones de Mourinho, en las que mostró su sorpresa por que el Inter no haya ganado la Liga de Campeones de Europa durante los últimos años, Chivu respondió: "La pregunta que hay que dirigirle es si quiere que el Inter gane".

Y continuó: "Hemos llegado lejos gracias a la eficacia de los directivos y a la capacidad de los jugadores, que han demostrado cosas importantes a lo largo de los últimos ocho años".

Y agregó: "Con ideas y trabajo, y a través del mérito y la capacidad, estamos en una situación que hace que muchas personas crean que somos capaces de lograrlo".

Y añadió: "La Liga de Campeones de Europa es dura. Incluso quien la gana debe superar ciertos momentos y necesita algo de suerte. Simplemente queremos ser competitivos, estar a la altura de la competición y a la altura de lo que ha logrado el club en los últimos años".

Chivu también restó importancia a las comparaciones entre su equipo actual y el Inter que Mourinho llevó a la conquista europea, cuando dijo: "Nunca comparo equipos diferentes ni etapas diferentes. Este equipo intenta lograr cosas y ya ha logrado cosas bonitas".

Y prosiguió: "Es un grupo de jugadores extraordinarios que quieren, por sí mismos, escribir páginas de la historia. Han disputado dos finales y las han perdido, pero llegar a dos finales nunca es fácil".

Y completó: "Cada equipo vive en su propio tiempo. Las comparaciones no son justas, pero queremos escribir páginas importantes".

A Chivu también se le preguntó por el número de puntos que necesita el Inter para asegurarse uno de los ocho primeros puestos en la Liga de Campeones de Europa.

Y concluyó: "Necesitamos 16 puntos, y 15 no son suficientes. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. No debemos obsesionarnos con conseguir puntos en partidos concretos".