Cristian Chivu, entrenador del Inter, aseguró que su equipo está decidido a "escribir páginas importantes en la historia del club", antes del duelo ante el Real Madrid en el inicio de su andadura en la Liga de Campeones, en el estadio Santiago Bernabéu.

El Nerazzurri disputa uno de los partidos inaugurales más difíciles posibles en Europa, cuando regrese al estadio en el que José Mourinho condujo al equipo a lograr una de las victorias más inolvidables de su historia en 2010.

Mourinho se sienta esta vez en el banquillo rival, tras haber regresado recientemente al Real Madrid, mientras que Chivu dirige al Inter en su segunda participación en la Liga de Campeones como técnico del equipo.

Chivu fue uno de los integrantes del Inter que conquistó el triplete bajo el mando de Mourinho, y todavía mantiene una fuerte relación personal con el entrenador portugués, aunque aseguró que su propia filosofía de fútbol se desarrolló de forma independiente.

Chivu declaró a los periodistas durante la rueda de prensa previa al partido: "Tenemos el deber de escribir páginas importantes en la historia de este club".

Y añadió: "En los últimos años, este club ha alcanzado un nivel importante en la competición de la Liga de Campeones, y debemos escribir otras páginas en su historia".

Prosiguió: "¿Mis sentimientos en este estadio? Se ha vuelto mucho más bonito. Hoy es más moderno, y es un placer para todos tener la oportunidad de disputar un partido en este estadio".

Agregó: "Mourinho es una persona especial para mí. Conocerle fue un golpe de suerte. Me ayudó durante el momento más difícil de mi vida, y nunca lo olvidaré".

Pese a su estrecha relación con Mourinho, Chivu rechazó la idea de que el exentrenador del Real Madrid tuviera una influencia directa en su filosofía táctica.

Explicó: "No he imitado a nadie en absoluto. Tengo mi propia idea del fútbol, que construí cuando era jugador y durante mis años en las categorías inferiores, donde tuve la oportunidad de probar cosas que me ayudan durante estos años".

El Inter afronta un reto enorme en Madrid, después de que el Nerazzurri no haya conseguido la victoria en el estadio Santiago Bernabéu durante seis décadas. Chivu acepta la dificultad del duelo, pero no quiere que su equipo renuncie a sus principios.

Dijo: "Jugar en el Santiago Bernabéu no es fácil para nadie. Han pasado 60 años desde la victoria del Inter aquí".

Y añadió: "Muchos equipos han sufrido para conseguir la victoria aquí. Daremos lo mejor de nosotros, pero sin cambiar nuestra identidad. Queremos ser dominantes, y queremos demostrar que hemos evolucionado, y no hay una manera perfecta de enfrentarse al Real Madrid".

Al técnico también se le preguntó si sería posible que los nuevos fichajes como Jones y Stones tuvieran roles titulares, pero recalcó que todos los integrantes del equipo tendrán un papel en el partido.

Chivu concluyó: "No es importante quién empiece, sino los 16 jugadores que tienen la oportunidad de contribuir en el partido. Lo que ha ocurrido en los tres primeros partidos de la liga es una prueba de ello. Mañana verán mis elecciones y las decisiones que tomo".



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