Kees van Wonderen, sobre un jugador del Feyenoord: «Tengo la sensación de que ha vuelto cansado del parón de selecciones»

El Feyenoord logró el miércoles por la noche una victoria por 3-2 ante el Como 1907 en la Liga de Campeones, impulsado por las destacadas actuaciones de Anis Hadj Moussa y Gjivai Zechiël. El analista de Ziggo Sport Kees van Wonderen cree, sin embargo, que Zechiël puede rendir todavía mejor, según explicó tras el partido.

El Feyenoord comenzó perdiendo 0-1 en su estadio, De Kuip, pero después le dio la vuelta por completo al marcador. Zechiël, Hadj Moussa y Robert Sánchez, con un gol en propia puerta, hicieron que el resultado fuera de 3-1 poco antes del final. Anastasios Douvikas dejó el marcador definitivo en 3-2.

Van Wonderen destacó a varios jugadores del Feyenoord. «Ya hemos hablado de Zechiël. Pero Hadj Moussa y Read también han demostrado su calidad», comenzó el analista.

«Hay más jugadores que demuestran que pueden competir al más alto nivel y marcar la diferencia en un partido tan igualado».

Después profundizó en el caso de Zechiël. «Tengo la sensación de que Zechiël volvió realmente cansado del último parón de selecciones, algo que no es tan raro». El centrocampista de 22 años debutó con la selección de Países Bajos durante ese periodo, pero también jugó con la selección neerlandesa sub-21.

«Así que imaginad todo lo que todavía puede dar de sí», continuó Van Wonderen. «Para todos en el Feyenoord es un placer verlo jugar y ver cómo progresa. Y si además está fresco, será aún mejor».

El propio Zechiël habló después de su buen momento. «Puedo ser yo mismo gracias a los entrenadores y al cuerpo técnico. También gracias a los jugadores, que me dan libertad y confianza. Me buscan mucho para darme el balón. Y creo que hay un ambiente realmente bueno en el equipo. Todos trabajan muchísimo los unos por los otros. Eso te da libertad», afirmó el jugador del Feyenoord.