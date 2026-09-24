Kees Smit espera poder reincorporarse pronto a la selección neerlandesa, según ha señalado en una conversación con Voetbal International. Aunque en absoluto es un castigo estar en la convocatoria de la sub-21 de Países Bajos, una llamada del seleccionador Xavi Hernández es el objetivo para el próximo periodo.

En su primera rueda de prensa como seleccionador, Xavi indicó, tras una pregunta de Valentijn Driessen, que sigue de cerca las actuaciones de Smit. “Ayer y hoy estuvimos monitoreando a Kees Smit”, dijo Xavi hace un mes. “Ya veremos.”

Finalmente, Xavi decidió no convocar a Smit, pero el gran talento del AZ considera aun así un cumplido que el seleccionador hable de él. “Es bonito que él también me siga de cerca. Si sigo haciéndolo lo mejor posible, espero volver a entrar ahí”, fue su claro mensaje.

El centrocampista de veinte años es consciente de que todavía tienen que cambiar varias cosas para ello. “En este momento todavía no es suficiente. Yo también lo sé. Sí tengo la sensación de que en el próximo periodo irá mejor. También tiene que ser así”, afirmó Smit, que al inicio de la temporada sufrió molestias en la ingle.

De momento, Smit tiene que conformarse con un puesto en la convocatoria de la sub-21 de Países Bajos. En absoluto es un castigo, según él mismo. “Siempre es un honor estar aquí. Sigue siendo un honor poder jugar con la sub-21 de Países Bajos, así que está muy bien.”

Por tanto, volver a la selección neerlandesa es por ahora el principal objetivo de Smit. Mientras tanto, el centrocampista está plenamente centrado en su desarrollo en el AZ, donde sigue jugando pese al interés llegado desde dentro y fuera del país.

“Al principio del periodo de traspasos sí esperaba marcharme”, reconoció al respecto. “Pero en realidad nunca llegó nada. No me ha importado quedarme en el AZ, y sigue sin importarme. Todavía hay mucho por mejorar. Y además allí simplemente estoy en mi sitio.”