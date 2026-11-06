Kees Smit hace autocrítica tras la derrota del AZ por 1-2 ante la Juventus en la Europa League. «La verdad es que volví a jugar un poco antes de tiempo», dice el centrocampista ofensivo del equipo de Alkmaar en referencia a su reciente lesión.

«Es una lección para mí: quizá deba ser más sincero conmigo mismo y con los fisioterapeutas», recoge el Algemeen Dagblad. «Pero quiero jugar todo lo posible y eso es un poco una trampa».

Smit regresó a la selección sub-21 de Países Bajos tras recuperarse de una lesión en la ingle. Fue titular contra Noruega (0-0) y Eslovenia (victoria por 2-4), y en el segundo partido fue decisivo con un gol y una asistencia. Smit se perdió por lesión el encuentro contra Bosnia y Herzegovina que dio el pase a la Eurocopa.

Después, el jugador del AZ pasó un mes de baja por una nueva lesión. «Si no te encuentras bien, es mejor perderte un partido, o dos, pero yo quería ayudar a la selección sub-21 de Países Bajos. Por eso también me perdí partidos bonitos, y me fastidia mucho. Los del Feyenoord y el Ajax todavía me duelen».

Contra la Juventus, Leeroy Echteld dio entrada a Smit en el minuto 62. «Tenía muchísimas ganas de volver a jugar al fútbol y este tipo de partidos siempre te dan energía. Estoy muy contento de volver a jugar y quiero que siga siendo así».

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Smit y Elijah Dijkstra, el otro suplente que entró al campo, hicieron que el AZ generara peligro con frecuencia ante la Juventus en los minutos finales. «Sí, entraron bien. Pero no creo que el partido cambiara de verdad solo al final. Creo que hicimos una buena segunda parte», afirmó un satisfecho Echteld.

«Claro, con los cambios el partido se abre un poco más y esos chicos te aportan más energía», analizó el entrenador del AZ, a quien le habría gustado que su equipo jugara con más madurez en la primera parte. «Durante el partido notas que tienes que subir una o dos marchas. Llega un momento en que podemos hacerlo y entonces se ve que también somos capaces de plantar cara».