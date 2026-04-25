Kees Smit deja la puerta abierta a un fichaje estrella: «Si quieren negociar…»

Kees Smit vuelve a ser noticia en España tras el Go Ahead Eagles-AZ (0-0). Ante las cámaras de ESPN, afirmó que «tiene tiempo para negociar» durante el viaje a Barcelona.

«Lo ideal sería celebrar así cada semana, pero por desgracia no es posible», comienza Smit. «Ahora también es hora de volver a la normalidad. Hemos disfrutado mucho de los últimos días, pero aún nos quedan tres partidos, así que vamos a volver a la normalidad».

Aun así, reconoce que la plantilla viaja a Barcelona de vacaciones, así que la normalidad tendrá que esperar: «Es la única oportunidad que tenemos de seguir celebrando un poco, después tenemos otro partido», concluye con una sonrisa.

El reportero deESPN, Sjors Blaauw, le comenta que su presencia en Barcelona seguro volverá a acaparar titulares en España. «Sí, quizá, no lo sé», responde el joven talento. «¿Habrá tiempo para negociar allí? El director del equipo ya bromeó al respecto…»

«No, voy a disfrutar allí. Pero si quieren negociar, no me importa hacerlo. Tengo tiempo para eso», sonríe Smit. Esa declaración ya ha llegado a los medios españoles, que están cautivados por el joven talento. Ya se especula con cautela sobre una auténtica guerra de fichajes entre el FC Barcelona y el Real Madrid.

Poco después, su entrenador Leeroy Echteld respondió a ESPN: «¿Ha dicho eso? Por ahora se queda con nosotros».

Por último, sobre los rumores de ojeadores del AC Milan en la final de la copa para ver a su compañero Sven Mijnans, Smit concluye: «Lo entiendo, es un gran jugador y si puede ir allí, sería estupendo».