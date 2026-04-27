Kees Luijckx se enteró el fin de semana, en el mercado de Spakenburg, de quién será casi seguro el nuevo entrenador del Telstar. El colista de la Eredivisie busca sucesor para Anthony Correia, quien este verano reemplazará a Ron Jans en el FC Utrecht.

«Ayer (domingo) estaba en la famosa panadería de Spakenburg», recuerda el exdefensa del NAC Breda y el Roda JC. «El panadero me dijo: ¿sabías que Chris de Graaf va al Telstar? Es la comidilla del pueblo».

Luijckx ve con buenos ojos la llegada del técnico del Spakenburg, equipo de Segunda División, al Telstar: «Me parece una idea estimulante; encaja bien en el club por su currículum y por su garbo».

De Graaf (38) lleva casi toda su vida ligado al Spakenburg, actualmente quinto en Segunda División. Fue asistente de John de Wolf y, desde 2021, dirige el primer equipo.

En la campaña 2022/23 sorprendió al llegar a las semifinales de la Eurojackpot KNVB Beker, donde eliminó al FC Utrecht antes de caer ante el PSV.

De Graaf no oculta su deseo de dar el salto al fútbol profesional y, para ello, realiza esta temporada prácticas en el FC Twente, verdugo del Spakenburg en la Copa.