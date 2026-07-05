Keane pide a la afición inglesa que se quede despierta antes del partido contra México

Harry Kane, capitán de Inglaterra, confía en que su equipo disipe la tristeza del lunes al avanzar a cuartos del Mundial.

El equipo de Thomas Tuchel se medirá a México, anfitrión del torneo, en el Estadio Azteca de madrugada, con la intención de prolongar su sueño en Norteamérica.

Los seguidores alemanes esperaban ver el encuentro a una hora más cómoda, pues la FIFA barajó adelantarlo a las 19:00, hora de verano británica (12:00 p. m., hora local) por riesgo de tormentas eléctricas.

Sin embargo, la FIFA mantuvo el horario inicial tras la oposición de ambas federaciones, por lo que los aficionados deberán permanecer despiertos toda la noche.

El primer ministro, Keir Starmer, autorizó que los bares abran hasta las 5:00 de la mañana, y Kane espera que los aficionados aguanten despiertos.

Harry Kane, en declaraciones a ESPN, afirmó: «Es una buena noticia que los bares permanezcan abiertos para los aficionados».

El capitán añadió: «Sabemos lo importante que es el Mundial para todos. Espero que muchos aguanten despiertos, celebren hasta el final y luego duerman un poco».

Kane añadió: «Es muy tarde y valoramos este apoyo. El Mundial es único por momentos y recuerdos como estos».

Y concluyó: «A todos nos encantaría celebrar al amanecer, a las cinco o seis de la mañana».