Cómo ver el Kazajistán vs Eslovaquia con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

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Previa del partido

UEFA Nations League C - Jornada 6 16 nov 2026 - 10:00 Astana Arena

Kazajistán recibe a Eslovaquia en el Astana Arena en un partido del grupo 3 de la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA que podría tener una influencia importante en la clasificación final.

La Kazajistán de John van't Schip afronta el encuentro bajo presión tras una campaña complicada. Ha perdido tres de sus últimos cinco partidos y ocupa el cuarto puesto del grupo, por lo que necesita mejorar su rendimiento si quiere evitar acabar última.

Eslovaquia llega a Astaná como líder del grupo. Vladimir Weiss ha construido un equipo que ha sido el más destacado del grupo 3 y buscará afianzar su posición en lo más alto con un resultado positivo en Kazajistán.

Ambas selecciones se enfrentaron anteriormente en esta edición de la Liga de Naciones, con victoria de Eslovaquia por 2-1 en Bratislava en septiembre. Kazajistán intentará darle la vuelta a aquel resultado en casa, aunque su forma reciente invita poco al optimismo.

El último partido de Eslovaquia terminó en un empate 2-2 ante las Islas Feroe, un resultado que quizá haya deslucido un poco su campaña, pero que no ha alterado su ventaja al frente de la clasificación. Sigue siendo el rival a batir en este grupo.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver este partido en directo.

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