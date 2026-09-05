Karim El Ahmadi y Arnold Bruggink esperan que Ruben van Bommel sea convocado por primera vez con la selección de Países Bajos a finales de este mes. Así lo cuentan en el VriendenLoterij Eretribune de ESPN.

El PSV logró el sábado una victoria por 1-3 en el gran duelo ante el Ajax. El hombre del que más se habló después fue Van Bommel. Y más en sentido negativo que positivo.

El extremo del PSV propinó en la segunda parte un duro golpe a Aaron Bouwman, que a raíz de ello tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado. Van Bommel fue castigado con tarjeta amarilla.

Tras el encuentro se habla mucho de ese incidente, pero el presentador Jan Joost van Gangelen señala en VriendenLoterij Eretribune que el analista Arnold Bruggink también quiere dedicar algo de atención positiva al atacante.

“Un jugador del que se ha hablado muchísimo, por supuesto: Ruben van Bommel. Lo hemos hecho en sentido negativo”, dijo Van Gangelen, antes de dirigirse a Bruggink. “Pero tú ya dijiste: es una pena, porque hoy jugó realmente bien. Es rapidísimo, tiene calidad técnica y además es tremendamente fuerte.”

Bruggink responde: “Lo tiene todo de un extremo moderno. Si miras la manera en que puede jugar… Quiere el balón al espacio, pero también al pie. Es tan rápido en los primeros metros… Con eso genera muchísimo peligro.”

“Creo que seguro será convocado. ¿No lo crees?”, dice entonces El Ahmadi. Bruggink responde: “Sí, yo también lo creo.”

Van Bommel no había estado antes en una convocatoria de la selección de Países Bajos. Sí ha disputado ya dieciséis partidos internacionales con la sub-21 neerlandesa, en los que marcó cuatro goles.